4月某日。妻の一言から、我が家のエアコン買い替えのミッションは始まりました。 「今年の夏は尋常ではない暑さになるはず、そんな夏の最中にエアコンが壊れたらどうしようと、今から不安で寝られない。だから、夏前にどーしてもエアコンを買い替えてほしい！」 彼女の不安には理由があります。我が家のエアコンは2008年製のナショナル製。たしかに稼働歴18年の大ベテランはいつ動かなくなってもおかしくありませんし、実際