◇交流戦ソフトバンクー阪神（2026年6月9日みずほペイペイD）ソフトバンク・栗原陵矢内野手（29）が、9日の阪神戦で先制2ランを放った。初回2死二塁のチャンスで阪神・才木の154キロ直球を右翼スタンドへ。交流戦トップを走る6本目のアーチは12球団独走の第18号。打点も12球団トップの49と、4番に座り打ちまくっている。▼栗原しっかり自分のスイングができました。とにかく大事な先制点を取ることができて良か