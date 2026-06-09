大阪で人気の焼きたてチーズケーキ「りくろーおじさんの店」が、関西の鉄道各社とコラボレーションし、特別デザインの紙袋が6月1日から期間限定で登場している。【写真】見れば見るほどかわいいりくろーおじさんの店×関西の鉄道7社のコラボ紙袋公式サイトでは「りくろーおじさんと関西の鉄道がコラボレーション!!6/1〜期間限定で関西の鉄道計7社の車両イラストが描かれた特別デザインの紙袋が登場します！なくなり次第終了