news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「異臭騒ぎはスプレーか8人搬送商業施設で騒然…23人体調不良」についてお伝えします。◇愛知県の名古屋駅からおよそ6キロの大型ショッピングモールで8日、複数名がせき込むなどの症状を訴えていると通報がありました。記者「ストレッチャーが次々と店内に入っていきます」現場となったのは、施設内にあるゲームセンター周辺です。現場にいた人「（ゲームセンターに）入った