◇交流戦オリックス―ヤクルト（2026年6月9日京セラD大阪）オリックス・九里が、先発登板前に異例とも言える円陣での声出しを務めた。岸田監督から「亜蓮！」と指名を受け、ナインも大盛り上がり。タフネス右腕は「心は熱く、頭は冷静にという言葉はありますが、きょうは頭も心も体も熱く、意地でも絶対勝ちましょう！さあいこう！」とチーム全体に活を入れた。チームは1分けを挟んで今季ワーストの5連敗中。本拠地に