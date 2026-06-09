中国海警局の船が今月、沖縄・与那国島沖の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）を航行した際、海上保安庁に対し、複数回にわたり「中国管轄区域の通常パトロールだ」などと主張していたことがわかった。与那国島沖の海域で管轄権を主張するのは異例という。関係者によると、海警船２隻は３日、与那国島南方の日本のＥＥＺに入った。海上保安庁の船が目的などをただすと、管轄権を繰り返し主張したという。２隻は３日以降も付近の海