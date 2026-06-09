（CNN）クマの目撃情報が相次いだことを受け、日本のある都市では万全の対策を講じるべく約100校の学校を休校とした。現在市当局が市内を捜索している。一方で、国内の他地域では実際にクマによる被害も発生している。北関東に位置し、約50万人が暮らす宇都宮市では6日、最近では初めてとなるクマの目撃情報が記録された。市の危険鳥獣対策本部が明らかにした。その翌日には、中学校の敷地内にクマが出没。さらにその夜には市中心