日本―南アフリカ前半、ゴールを狙う林＝堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は9日、堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターで南アフリカとの練習試合に臨み、0―1で敗れた。国際Aマッチとして行われ、狩野監督体制2戦目で初黒星。前半早々にCKから失点し、その後は再三の好機を生かせなかった。後半はCKや縦パスからゴールに迫ったが、相手の好守に阻まれた