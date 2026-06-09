警視庁大崎署はきょう（9日）、大規模災害時の救助活動や情報収集にドローンを活用しようとドローン開発会社と協定を結びました。きょう（9日）午後、東京・品川区の警視庁大崎署は、大規模災害時にドローンを活用するため「ERI Robotics」と協定を結びました。地震などの大規模災害が発生した際、建物の倒壊状況などについて「ERI Robotics」が飛ばすドローンの映像をリアルタイムで確認し、救助活動に活用するというこ