濃淡の紫色や白色の花を咲かせたハナショウブ＝９日、横須賀しょうぶ園梅雨空を彩るハナショウブが「横須賀しょうぶ園」（横須賀市阿部倉）で見頃を迎えている。菅笠（すげがさ）に紺絣（こんがすり）姿の女性スタッフが花殻を摘み取っており、昔ながらの情景も楽しめる。園内に広がる約７千平方メートルの水田に約４００品種、約１４万株が植栽されている。同園によると、早咲きの品種から開花し、ピークは今週まで。同園は