能登半島地震の教訓を踏まえ、石川県が毎年実施している原子力防災訓練。9日の県議会で山野知事は今年度は複数日にわたって訓練を実施する方針を示しました。県議会の一般質問で議題に挙がったのは、県が毎年行っている原子力防災訓練についてです。 ■山野知事：「避難行動などを詳しく理解いただき」「地域防災計画や訓練について不断の見直しを重ねていく」石川県は毎年、志賀原発の重大事故を想定して、地域住民らが参加