石川県が開発した高級ブドウ「ルビーロマン」。ことしの初出荷を前にJAなどの関係者が生育状況を確かめました。 市場デビュー19年目を迎えるルビーロマン。鮮やかな赤色に大きな実が特徴の石川県オリジナルのブランドで過去の初競りでは1房160万円の値が付いたこともあります。その生育状況を確かめるため、生産者団体などは出荷前に産地を巡回していて、9日はかほく市内のブドウ園でことしの出来を確認し