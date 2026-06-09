石川県内灘町で自動車と原付バイクが衝突する事故があり、原付を運転していた50代の男性が搬送先の病院で亡くなりました。テレビ金沢・河合紗花 記者「事故があったのは下り坂の中にあるこちらの交差点であちらには一時停止の標識も確認できます」現場は内灘町大学2丁目にある交差点で、9日午前5時頃、交差点に進入した軽自動車が右側から進行してきた原付バイクと衝突しました。この事故で原付バイクを運転していた内灘町の上野馨