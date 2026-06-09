気象予報士の吉井明子が8日、自身のInstagramを更新し、涼しげな浴衣姿を公開し、ファンを喜ばせている。【写真】「二枚目の破壊力よ」と声が上がった吉井明子の浴衣姿アップショット日によっては夏日を記録する今日このごろ。吉井は「今年もまた浴衣を着てお出かけしたいです」と願望をつづり、自身の浴衣で屋外に佇むショットを公開。白地にボタニカルな柄があしらわれ、真っ赤な下駄の鼻緒がいいアクセントになっている。