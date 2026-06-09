市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：「天気のポイント」です。 ・10日から 土曜日まで、晴れが中心の天気が 続きます。・一方 日曜日からは、雲が広がる見込みです。 10日朝9時の 予想天気図です。石川県内は、高気圧に覆われます。梅雨入りの 大きなカギを握る梅雨前線は、10日も、沖縄付近です。 11日の予想天気図です。前線の位置は、ほとんど変わりません。