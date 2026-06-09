女優の當真あみが9日に自身のInstagramを更新し、『パリに咲くエトワール』などで共演した女優・嵐莉菜との2ショットを公開し、同作のファンらから歓声が上がった。【写真】この2人本当に尊い…！當真あみと嵐莉菜現在、オフィーリア役で出演中の舞台『ハムレット』が上演中の當真。この日は「休演日」だったと明かし、「という事で、 東京公演千秋楽後のお休みの日に 莉菜ちゃんと会う事が出来たのでその写真を」と、嵐と写