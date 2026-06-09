女優の新川優愛が９日、東京・兜町の東京証券取引所で行われた「インベスコＱＱＱ」上場セレモニーにゲストとして出席した。上場を祝して木づちで打鐘を行い、「緊張しましたが、大人の雰囲気の中に入れていただき、光栄でした。鐘の音が心に響いて、身が引き締まる思いがしました」。資産運用会社の同社にちなみ、投資について聞かれ、「興味はあるので、今年中に投資を始めたいと思います」と宣言した。「１００万円があっ