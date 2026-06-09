脚本家で映画監督の尾崎将也さんが、２日に肺疾患のため死去した。９日、所属事務所・アンドリームが公式サイトで発表した。６６歳だった。同サイトでは「弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、２０２６年６月２日未明、肺疾患のため逝去しました」と報告。また、葬儀は家族葬にて執り行われたと伝えた。尾崎さんは、「結婚できない男」シリーズ（２００６年〜）や２０１２年放送のＮＨＫ連続テレビ小説「梅ちゃん先生」