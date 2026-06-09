「財政積極化の方からプライマリーバランスは毛嫌いされているんですが、実際にはあれほど緊縮財政をやったといわれる政権の時にも、一度も黒字になってないものが、税収がドンと増えるようになったら黒字になったわけですよ」6月8日に行われた参議院決算委員会で、こう述べたのは片山さつき財務相（67）。参政党・塩入清香参院議員（43）から市場での長期金利上昇に関する質疑があり、その答弁のなかで主張した“ある願望”が注目