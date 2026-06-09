◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人・則本昂大投手（３５）が昨季までプレーした古巣・楽天戦で初先発。初回を無失点でスタートした。初めてビジターの一塁側ベンチからマウンドへ向かった右腕。先頭・佐藤にフルカウントから四球を与え、続く辰己を一ゴロ。１死二塁から３番・平良は捕邪飛に打ち取った。ここで迎えたのは同学年の浅村。かつて投手キャプテン、野手キャプテンとし