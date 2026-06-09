◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が初回に先制２ランを放った。１死から周東が左翼線への二塁打で出塁すると、２死二塁で打席へ。１ストライクから阪神・才木の直球をたたき、セ・リーグ本塁打トップ・佐藤輝明の頭上を越えて、右翼スタンドに先制２ランを運んだ。通算１００号のメモリアルな一発で、先発・大津を援護した。「しっかり自分のスイ