８月１９日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５９」の主要対戦カードが９日、発表された。メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック・ライト級タイトルマッチでは、王者・宇津木秀（３２）＝ワタナベ＝が指名挑戦者の同級２位・高橋麗斗（２５）＝パンチアウト＝を迎えて４度目の防衛戦に臨む。ＷＢＯ５位、ＷＢＡ６位など世界主要４団体でランク入りする宇津木は「高橋選