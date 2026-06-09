◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）競輪の古性優作（３５）＝大阪・１００期＝が試合前の特別始球式を務めた。２３年６月３日の阪神―ロッテ戦（甲子園）で見事なノーバウンド投球を披露。昨年６月１０日のオリックス―ＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）でも、きれいに若月のミットに収めていた。この日は２年連続、自身３度目の大役。また若月を相手にノーバウンド投球を成功させ