レトロカルチャーとして注目を浴びる平成時代のトレンドは、30代以上の大人世代にも刺さるものばかり。vol.8を迎えた【ローリーズファーム】のサンリオキャラクターズコラボアイテムも、そんな見逃せないうちのひとつ。今回は、取り入れやすいヘアアクセに注目して、平成1ケタ世代の筆者がその魅力をお届け。手のひらサイズで、バッグにつけたりインテリアとして楽しんだりもできます。 推しフェイ