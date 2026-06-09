◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦金沢学院大９―４天理大（９日・東京ドーム）天理大（阪神大学）は２回戦で金沢学院大（北陸大学）に敗れた。３点を追う３回に藤原凪秀右翼手（２年＝天理）、山下琉斗中堅手（４年＝栄徳）の連続安打で無死一、三塁として、３番・大森瑛斗二塁手（４年＝愛工大名電）の遊ゴロで１点を返し、４番の指名打者・関本大成（３年＝天理）の左犠飛で１点差に迫った