人気サッカー漫画「ブルーロック」(原作・金城宗幸氏、漫画・ノ村優介氏＝講談社)が9日、100年に1度の「ブルーロックの日」(2026年6月9日)を迎えたことを記念したキャンペーンを発表した。「ブルーロックの日」とは、「26(ブルー)6(ロッ)9(ク)」の語呂合わせから制定された。 【画像】ノ村優介氏の描き下ろし「ブルーロックの日」を記念した限定イラスト 特別な記念日を祝して