「芸術未来研究場せとうち」で開催されたワークショップ 海の中の環境について考えるワークショップが9日、高松市で行われました。 高松市庵治町にある香川大学の施設「芸術未来研究場せとうち」でワークショップが行われ、大学や香川県内の企業などから約40人が参加しました。 「アート」と「サイエンス」を組み合わせて、海の環境を理解してもらおうと香川大学や東京藝術大学などが開い