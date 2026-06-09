こちらの映像は、6月2日に福岡市・天神のバーの防犯カメラで撮影されたものです。合鍵を使って侵入したとみられる人物が、現金を盗む様子が映っています。同様の手口で、このバーの近くの衣料品店で現金を盗んだとして、6月4日、無職の女が逮捕されました。ほかにも複数の店舗で被害が確認されていて、警察は女との関連を調べています。 6月2日午前4時半ごろ、ライトを照らし、店内に入る人物がいました。この場