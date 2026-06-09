マネ、ジャクソン、クリバリら擁するセネガル3大会連続4回目の出場となるセネガルは2025年のアフリカ・ネーションズカップで開催国モロッコとの激闘を制して優勝を勝ち取った。しかし、判定に不満を持った選手たちがロッカールームへ引き上げた行為によって試合を棄権したとみなされ、後にタイトルを剥奪された。そんなトラブルもあったが、アフリカ最強と呼ぶにふさわしいタレントが揃っているのは確かだ。中でもリバプールやバ