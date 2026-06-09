長野市では、オリンピックの出場経験があるアスリートが特別授業を行い、自身の経験を通して、感謝の気持ちを持つことの大切さを伝えました。生徒に拍手で迎えられたのは、北安曇郡小谷村出身で2014年のソチオリンピックに出場したスキージャンプの山田優梨菜さん29歳です。この特別授業は、日本オリンピック委員会が主催するもので、9日は長野市の櫻ケ岡中学校で、2年生を対象に行われました。ノルディックスキӦ