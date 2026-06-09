クマの目撃が急増する中、県警は9日、警察官がライフル銃を使ってクマを駆除するプロジェクトチームを発足させました。松本市の公園で、木の上に居座るクマ…。菅平高原の雑木林でも…。カメラの方をじっと見つめます。今年度、県内で確認されたツキノワグマの目撃は142件。昨年度の同じ時期より、58件増えています。特に5月は松本地域での目撃が例年のおよそ3.7倍、北アルプス地域でもおよそ2.1倍に増加していて、現在、「