暑さの質の違いに応じた着こなしを提案するユニクロの説明会＝1日、東京都内本格的な猛暑を前に、夏の装い商戦が活発だ。アパレル各社は最高気温40度以上の「酷暑日」に備えた商品開発や販売戦略を展開している。機能性を高めた作業服や、慣例よりも快適さを重視した着こなしを提案し、商機を探る。昨夏は群馬県伊勢崎市で国内歴代最高気温の41.8度を記録した。今年も暑さが懸念される中、作業服大手ワークマンは外気温が45度