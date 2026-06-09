news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「僧侶が少女２人にわいせつ行為かＳＮＳで知り合い…容疑認める」についてお伝えします。◇カメラから視線をそむけうつむきながら警察署から出てきた男。8日、児童買春の疑いで逮捕されたのは茨城県城里町の僧侶・磯野善昌容疑者、40歳です。警察によりますと、磯野容疑者は去年9月、城里町に隣接する水戸市にあるホテルで18歳未満と知りながら少女2人に現金を渡す約束をしてわいせ