給付付き税額控除をめぐり、超党派の国民会議はあす（10日）、今月末のとりまとめに向けた議論の整理を行います。政府は既存のインフラをまず活用して、制度の早期導入を目指す考えです。あす開かれる国民会議の実務者会議で、政府は給付付き税額控除の将来的な方向性を記した資料を提示する予定です。そのなかでは、給付付き税額控除について「まずは既存のインフラを活用して早期かつ円滑に導入する」として、必要な法制上の措置