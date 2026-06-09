記者会見する木原官房長官＝9日午後、首相官邸文春オンラインは9日、官房長官秘書官が経済産業省の職員時代に不正出張を繰り返していた疑いがあると報じた。木原稔官房長官は記者会見で「経産省で必要に応じて事実関係などの確認を行っている」と述べた。処分するかどうか問われたが言及しなかった。文春オンラインによると、秘書官は大阪・関西万博の関連で出張した際、不倫関係にあった女性を公費で宿泊するホテルに呼び寄せ