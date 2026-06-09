お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が、4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。超大物に“叱られた”エピソードを明かした。この日はゲストに後輩コンビ「平成ノブシコブシ」を招き、先輩に“怒られた”エピソードで大盛り上がり。岡村は「俺巨人師匠にちゃんと謝りに行ったもん。NGK（なんばグランド花月）まで」と切り出した。若手時代に「捏造やね