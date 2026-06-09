「可愛い…ぬいぐるみみたい♡」「しょんぼりしてるｗ」と絶賛されているのは、お昼寝中のパパを起こしてしまったわんちゃんの光景。 怒られてしまったわんちゃんの表情がなんとも切ないと、温かな笑いが巻き起こっています。投稿は674万再生を突破してたくさんの人に笑顔を届けています。 【動画：寝ているパパにちょっかいをかけ、叱られてしまった大型犬→わかりやすい『しょんぼり顔』】 お昼寝中のパパを起こし