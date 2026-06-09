9日夕方、由利本荘市井戸尻の子吉川で泳いでいるクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと9日午後4時40分ごろ、由利本荘市井戸尻の子吉川を泳いでいるクマ1頭を、由利本荘市の70代の男性が河川敷駐車場から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い建物まで約10メートルで、付近には国道7号が通る本荘大橋があります。警察が注意を呼びかけています。県内に