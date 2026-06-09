きのう（8日）香川県に住む女性に、携帯電話機を通じてメッセージを送信し脅迫した疑いで、徳島県の男が香川県警に逮捕されました。 脅迫の容疑で逮捕されたのは、徳島県美馬市の会社員の男（21）です。警察によりますと男は、きのう（8日）、香川県多度津町に住む元交際相手の女性に携帯電話機で「家族全員と気になる人 殺されるか」などとメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。 女性がけさ、警察に