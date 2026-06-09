インターネットイニシアティブは、MVNOサービス「IIJmio」で「回線セット特価（期間限定）」を開始した。期間は11月4日21時59分まで。適用条件を満たすと、対象端末を割引価格で購入できる。 期間中、新しくIIJmioの「ギガプラン」を申し込んで利用開始することと、同時に対象端末をセットで申し込むことが適用の条件となる。 対象端末と価格は、たとえば「Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセッ