人形町今半が一部店舗で販売したレトルトのハンバーグにおいて、賞味期限の誤表示によるリコールが発生しました。本来の期限よりも2年長く表示されてしまっているため、該当店舗の購入者はお手元の製品を早めにご確認ください。【画像】消費者庁公式Webサイトのリコール詳細交換・返金対象は計38個人形町今半「老舗の合挽ハンバーグ（デミグラスソース、和風おろしソース）」において、賞味期限の印字を本来「2026年5月27日」とす