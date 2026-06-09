人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）家族と過ごす時間を大切に。心を洗われるような話がありそう。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）その場しのぎのリップサービスはNG。身動きが取れなくなるかも……。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）