●あす10日(水)からしばらく 梅雨の中休み●注目の天文ショー…日没後の西の空で水星、木星、金星が競演●水・木・金曜日は 惑星の競演が見られる晴天続く＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう9日(火)の県内は、朝はまだ少しにわか雨となった所があり、日中も雲がなかなか取れない空でした。日本列島が広く、太く長い雲の通り道に入り続けていることによるものです。ただ、少しずつではありますが、雲の通り道は南に下がってい