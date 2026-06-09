「美少女フィギュア」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは精巧に造形されたキャラクターの立体像でしょう。しかし、その概念を文字通りに解釈し、斬新なアプローチで具現化してみせたのはXユーザー「しろまる460」さん。「深く考えず勢いだけで作った作品をポストする」というハッシュタグと共に投稿したのは、一見すると女性の全身シルエットを象ったグレーのフィギュア。しかし、驚くべきことに角度を90度変えて正面から見