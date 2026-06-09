ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは6月9日、投稿を更新。移動中の選手たちのオフショットを公開しました。【写真】佐々木朗希の“バッグ”に注目集まる「やっぱり始まりはエースだよね」同アカウントは「次の目的地:ピッツバーグ」と英語でつづり、20枚の写真を投稿。選手たちが空港を歩いている様子です。1枚目は山本由伸選手のソロショットで、コーヒーと黒いバッグを持ってサングラスを掛けた姿が格好いいです。4枚目では