9日朝、石川県内灘町の住宅街で軽乗用車と原付バイクが衝突する事故があり、原付バイクを運転していた50代の男性が死亡しました。現場は軽乗用車の進行方向は緩やかな下り坂となっていて、止まれの標識も見える。交差点に出てみると、非常に見通しが悪い場所でした。9日午前5時頃、石川県内灘町大学2丁目の交差点で、原付バイクを運転していた男性が左から来た軽乗用車にはねられました。この事故で、原付バイクを運転していた内灘