スポーツ用品販売のアルペンは、アルペンのプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」の人気商品であり、毎年好評を得ている「TIGORAビーチサンダル」から、世界中から愛される「PEANUTS」をモチーフにした限定デザインのビーチサンダルを6月初旬に順次発売する予定。全国のスポーツデポ・アルペン、アルペンアウトドアーズおよびオンラインストアで購入できる。この夏も、TIGORAのビーチサンダルから、「PEANUTS」の仲間たちを