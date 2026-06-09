ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は9日、2日目が終了した。さすがの走りだった。2日目11R、5号艇の峰竜太は枠なり発進で1周1マークは展開が向かず後方に置かれた。しかし、このままで終わらないのが峰の峰たるゆえん。2マークを差すと、2周1マークは最内をクルッと回す絶品のテクニックで前を行く深谷知博を抜き去り、そのまま2着でゴールした。レース後、笠原亮の口から出た