カバヤ食品は、一部製品の内容量を変更する。エネルギー費や物流費・人件費の高騰といった社会・業界全体におけるコスト上昇の継続、また資材価格や食品原料価格の高騰などが続く中、同社は消費者に満足してもらえる製品の安定的な供給を目指し、サプライチェーンにおける効率化・生産性向上など、様々な企業努力を継続して積み重ねている。しかしながら、これらコスト上昇は今後も中長期にわたって続くことが予想され、企業努力だ