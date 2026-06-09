ムード歌謡グループ「純烈」の元メンバーで俳優の岩永洋昭（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。来年3月31日をもって純烈メンバーを卒業する白川裕二郎（49）との2ショットを公開した。笑顔の2ショットや飲み会でじゃれ合う写真をアップし、「ゆーじろー兄ちゃん純烈入りたての頃から、いつも気にかけて優しくしてくれて、ボケをボケで返したり返されたり、ベロベロの時も介抱してくれたり、優しさに甘えて怒られたり…